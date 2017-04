Õnnetus juhtus teisel aprillil Sierra Nevada mäestikus toimunud treeningul. Aru ratta esirehv purunes suurel kiirusel ning 26aastane itaallane vigastas kukkudes vasakut põlve nii õnnetult, et ei tohi kümme päeva ratta selga istuda.

"Mul on nii kahju, et nii läks," sõnas löödud Aru pressiteate vahendusel. "Giro stardib seekord minu kodusaarelt Sardiiniast. Ma unistasin sellest. Valmistusime tuuriks juba kuid. Kahjuks juhtus õnnetus, mis ei lase mul piisavas vormis starti tulla. Suure kahetsusega pean tõdema, et ma ei saa startida."