Inimesed räägivad alati Arsene Wengerist. On selge, et fännide arvamused lahknevad. Ma ei usu, et fännide arvamused on pooleks, pigem enamik tahavad vahetust. Nüüd tundub, et ka mängijad soovivad muutust," rääkis Carragher.

"Ma siiamaani austan, kui härrasmehelik Wenger on; see, kuidas ta rääggib enne ja pärast mänge. Kuid nüüd on aeg muutusteks. Klubi on läbi ja lõhki Arsene Wengeri oma. Ta on seal pikka aega olnud, aga nüüd tundub, et probleem on terves tiimis.