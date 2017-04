Sillamäe Kalevi jalgpallimeeskond teatas teisipäeval, et tiim lõpetas koostöö peatreener Algimantas Briaunysega.

Võistkonna sõnul oli see mõlema osapoole kokkulepe. 52aastane leedukas tõusis peatreeneritoolile mullu mais, ent see hooaeg pole klubil hästi läinud. Viie kohtumise peale on Sillamäe Kalevil neli kaotust ja üks võit. Tabelis asutakse eelviimasel ehk üheksandal kohal.

Sillamäe juhendajaks tõuseb seni abitreeneri rollis töötanud 76aastane Vadim Dobiža.