Venemaa kergejõustiklaste jaoks on rahvusvaheliste võistluste uks suletud alates 2015. aasta novembrist, kui IAAF peatas seoses Rahvusvahelise antidopinguagentuuri (WADA) raportiga Venemaa kergejõustikuliidu liikmelisuse. Tänavu jaanuaris avaldas IAAF täpsustatud juhised, mis Venemaa sportlastel tuleb täita, et riigile määratud võistluskeelu alt vabaneda ja neutraalsete atleetidena startida.

IAAF sätestas, et sportlased peavad tõestama, et "rahvusliku alaliidu suutmatus rakendada adekvaatseid meetmeid puhaste sportlaste kaitseks ja propageerimiseks ei ole neid mitte kuidagi otseselt mõjutanud". Lisaks ei tohi sportlane olla teinud koostööd mõne dopinguskandaaliga seotud treeneri või arstiga ning peab olema andnud väljaspool Venemaad kriitilise arvu dopinguproove.

IAAFi teatel on nad sel aastal heaks kiitnud 10 neile laekunud avaldust (lisaks nimetatud seitsmele said märtsis rohelise tule teivashüppaja Anželika Sidorova, sprinter Kristina Sivkova ja vasaraheitja Aleksei Sokirski) ja tagasi lükanud 17. Venemaa sportlased on kokku esitanud ligi 100 avaldust, millest 38-le on soovituse kaasa andnud Venemaa kergejõustikuliit. IAAFi president Sebastian Coe rõhutas, et avalduste kiirest menetlemisest tähtsam on õigete otsusteni jõudmine.

"Tänan dopinguasjade komisjoni nende jätkuva pühendumuse ja detailsuse eest avalduste menetlemisel. Säärane kord on kehtestatud kõigi maailma puhaste kergejõustiklaste püüdluste ja õiguste kaitseks ning võistluste usaldusväärsuse taastamiseks ning selle hoolikal rakendamisel tuleb hoiduda ajalisest survest," sõnas Coe.