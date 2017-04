Õli valas tulle poolaka agent Maik Barthel, kelle sõnul oligi Borussia eesmärk Lewandowskit vigastada. "Nad tahtsid temast igal võimalusel lahti saada," ütles mees Bildile. Dortmundi spordidirektor Michael Zorc naeris vandenõu välja: "See jutt on täiesti ajuvaba. Loomulikult tegi Bürki vea, kuid püüdsime Robertit takistada ainult ausate võtetega."

Kolmapäevase jalgpalli Meistrite liiga gigantide lahingu Müncheni Bayern – Madridi Real eel kütab kirgi Baierimaa klubi ründaja Robert Lewandowski õlavigastus. Võimalik, et mees jääb veerandfinaali avavaatusest kõrvale.

Lewandowski ise kinnitas esialgu fännidele, et tema alla ei anna ja mängib Reali vastu kasvõi läbi valu. Tänasel treeningul saabus aga tagasilöök. Pärast 20 minutit lahkus mees õlavalule viidates riietusruumi.

Kuigi pigem arvatakse, et Lewandowski jääb oma esialgsete sõnade juurde ja jookseb homme väljakule, siis ohumärk on igal juhul õhus. Poolakas on tänavu olnud endale omaselt võimsas hoos ja löönud kõikides sarjades 40 mänguga 38 väravat.

Muresid jagub sakslastel veelgi: kaitseliinis ei saa kummaski mängus Reali vastu kaasa teha Mats Hummels. Väiksemad vigastused vaevavad David Alabat, Javier Martinezit, Thomas Müllerit ja Manuel Neuerit. Viimased neli peaks kõigele vaatamata mänguvalmis olema.

Hooaja lõppfaasile omaselt pole ka Reali olukord ideaalne: kindlasti jääb mängust eemale Raphael Varane, lisaks on suure kahtluse all Pepe osalemine.