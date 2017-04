2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniir ei kujune seniolematuks mitte ainult osalejate (senise 32 asemel 48), vaid ilmselt ka korraldajate arvu poolest, sest võistluse soovivad läbi viia USA, Mehhiko ja Kanada üheskoos. Kolme riigi jalgpalliliitude presidendid andsid sellest teada esmaspäeval New Yorgis. Plaani järgi paikneks võistluste kese USAs, mis korraldaks 80 kohtumisest 60 (ja kõik mängud alates veerandfinaalidest). Kanada ja Mehhiko kummagi hooleks jääks 10 kohtumist. „Arvestades praegu maailmas toimuvat, on MMi kolmekesi koos korraldamine meie hinnangul väga positiivne signaal ja sümbol koostöö edukusest,“ sõnas USA jalgpalliliidu president Sunil Gulati. Päevapoliitiline olukord tekitab muidugi küsimärke, sest USA presidendi Donalt Trumpi keerulised suhted Mehhikoga on fakt. Gulati sõnul on Trump nende plaaniga kursis ja toetab seda.

Samuti on MMi korraldamise eeldus, et USA (ega Kanada või Mehhiko) ei tee mingeid takistusi ühegi kvalifitseerunud riigi meeskonna ja ametnike maale lubamisel. „Kui säärast ligipääsu pole, ei saa MMi korraldada. See on ilmne,“ sõnas FIFA president Gianni Infantino. Teema tõstatus USA hiljutisest otsusest kehtestada sissesõidukeeld teatud riikide kodanikele.

Kui säärased pisidetailid välja jätta, pole põhjust kahelda, et Põhja-Ameerika trio saab oma tahtmise, sest arvestatavaid alternatiive pole. FIFA kehtestas 2026 MMi puhul reegli, mille alusel ei saa kandideerida maailmajaod, kes korraldasid kaks eelmist MMi ehk Euroopa (Venemaa võõrustab turniiri 2018) ja Aasia (Katar 2022). Alles jäävad seega Okeaania, Aasia ja Lõuna-Ameerika. Okeaanias (NB! Austraalia liigitub jalgpallimaailmas Aasia alla) puudub sedavõrd suure MMi korraldamiseks võimekus, Aafrikas samuti. Lõuna-Ameerika rihib aga 2030. aasta MMi, mis plaanitakse läbi viia Uruguais (seal toimus 1930 ehk 100 aastat varem esimene MM) ja Argentiinas või Tšiilis. Ilmselt ei teki probleemi ka kõigile kolmele kandidaadile automaatse pääsme andmisega, sest 48 riigi osalusel peetava MMi puhul on Põhja-Ameerikale ette nähtud kuus kohta, mis jätaks endiselt vabaks kolm otsepääset. Lisaks oleks kahel koondisel võimalus püüda MM-pääset maailmajagude vahelises play-off’is. Ametliku plaani järgi kinnitab FIFA üldkogu 2026. aasta MMi korraldaja(d) 2020. aastal hääletusega, kus igal liikmel üks hääl. Kolm kandidaati esitasid palve seda protsessi kahe aasta võrra kiirendada ning eile teatas FIFA, et ettepanek tuleb maikuus Bahreinis peetaval korralisel kongressil arutlusele, mis lubab arvata, et see kiidetakse ka heaks. Seega – kui ei juhtu midagi ootamatut, selgub 2026. aasta jalgpalli maailmameister Ameerika Ühendriikides. Jalgpalli MM-finaalturniiride korraldajad: