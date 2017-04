Eesti jalgpallikoondise kapteni Ragnar Klavani leivaisa Liverpooli 17aastane talent Ben Woodburn on üks 98 mängijast, kes võitleb maineka Kuldpoisi auhinna eest.

Kuldpoisi võib võita mängija, kes teenib leiba Euroopa tippliigas ning pole vanem kui 21aastane. Võitja selgitatakse 12 maineka ajalehe žurnalistide hääletusel.

Tänavu on üheks nominendiks ka Woodburn, kes on Liverpooli põhimeeskonna eest käimasoleval hooajal kaasa teinud kaheksas kohtumises, kus on löönud ka ühe värava. Tabamus tuli mullu novembris liigakarikas Leeds Unitedi vastu ning Woodburn tõusis väravaga rikka ajalooga Liverpooli aegade noorimaks väravalööjaks.

Lisaks Woodburnile on nominentide seas näiteks mullu Kuldpoisiks nimetatud Portugali koondise ja Müncheni Bayerni keskpoolkaitsja Renato Sanches, Monaco talent Kylian Mbappe ja AC Milani 18aastane esiväravavaht Gianluigi Donnarumma.

Alates 2003. aastast välja antava Kuldpoisi auhinna on lisaks Sanchesile võitnud näiteks Wayne Rooney, Lionel Messi ja Paul Pogba.