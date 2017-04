Kahekordse autoralli MM-sarja võitja Marcus Grönholmi poeg Niclas pole kännust kaugele kukkunud: 20aastane soomlane sõidab rallikrossi MM-sarjas, kuid teenib selle kõrvalt aega ka Soome Kaitseväes.

Hispaanias Barcelonas sõidetud avaetapil jäi noorem Grönholm pidama kvalifikatsiooni ega pääsenud ajasõitudest edasi. "Meil oli Barcelonas väga raske, sest saime auto valmis alles viimasel hetkel," selgitas papa Grönholm.

Et pärast etappi pidi Niclas kiirustama kodumaale, et jätkata ajateenistust, on auto testimisega tegelenud Marcus. Samas ütles ta Motorsport.com-ile, et tal pole vähimatki soovi taas võistlusrajale naasta.

Rallikrossi MM-sarjas ongi seni peetud üks etapp, mille võitis rootslane Mattias Ekström. Tema nimi ei tohiks autospordi sõpradele teps mitte tundmatu olla, sest on ju tegemist kahekordse DTM-sarja tšempioniga.