Meistrite liiga kohtumise eel Dortmundi Borussia ja AS Monaco vahel on Dortmundi meeskonna bussi lähedal politsei kinnitusel toimunud kolm plahvatust.

Saksamaa ajaleht Bild ja Hispaania meedia väitsid algselt, et vigastada sai Dortmundi keskkaitsja Marc Bartra. Dortmund kinnitas teadet oma ametlikul Twitteri kontol ning lisas, et hispaanlasest keskkaitsja on viidud haiglasse. Hispaania meedia sõnul pole Bartra trauma õnneks siiski midagi tõsist, tema käsi on lihtsalt veidi vigastada saanud, äkki klaasikilluga.

Kolmes plahvatuses said vigastada Dortmundi tiimibussi aknad, plahvatus toimus umbes 10 km mänguareenilt. Saksamaa klubi andis Twitteris teada, et kohtumine on lükatud homsele ning algab Eesti aja järgi kell 19.45.

Bildi sõnul olid lõhkeseadeldised paigaldatud tänavanurgale, kus Dortmundi buss pidi hoogu maha võtma, et pöörata.

