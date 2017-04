Valga korvpallimeeskond alustas meistriliiga veerandfinaalseeriat Raplas valusa 71:92 kaotusega, sisuliselt sõitis rong ära juba esimeste minutitega.

"Me polnud valmis, lasime Raplal alguses hoo sisse ja jooksma saada. Siis oli juba raske neid pidurdada. Treener luges poolajal statistikat ette, nad olid meie pallikaotustest saanud 14, kokku kiirrünnakutest 17 punkti," rääkis Valga tsenter Rain Raadik Õhtulehele antud videointervjuus.

Ta kinnitas, et seeria pole veel läbi: "Neljapäeval on uus mäng. Ütlesime käsi kokku lüües, et unustame tänase ära ja hakkame nullist peale."

Miks valgalased Raadiku hinnangul mänguks õigel moel valmis polnud, vaata juba videost!