Rapla korvpallimeeskond alustas meistriliiga play-off'i mõjusa 92:71 eduga Valga vastu. Edukaimana 24 punkti toonud kapten Indrek Kajupank lausus rahulolevalt, et kohamängude ootusärevus oli suur ja kõik mehed seetõttu ülimotiveeritud.

"Selle pealt saimegi agressiivselt minema. Olime valmis vastaste agressiivsuseks, nende viimased mängud uue treeneriga olid sujunud paremini, nad on olnud ohtlikud ja rünnakul head," rääkis Kajupank Õhtulehele antud videointervjuus.

"Muidugi tahtsime enda mängu peale suruda, aga olime üllatunud, et nii hästi minema saime. Arvan, et nad ei tahtnud pehmed olla, pigem oli tegemist meie suurepärase valmisolekuga Meie rong läks kiiremini liikuma ja see lõi nad rivist täitsa välja.

Mida arvab Kajupank seeria edasise käigu kohta, vaata juba videost!