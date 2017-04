Dortmundi Borussia jalgpalliklubi tegevjuht Hans-Joachim Watzke ütles pärast meeskonna bussi tabanud pommiplahvatusi, et terve meeskond on šokiseisundis.

Sakslase sõnul peab klubi raskest olukorrast läbi murdma, kuid see pole mängijatele lihtne ülesanne. "Dortmundi Borussia on ekstreemsetes olukordades eriti tugev," ütles Watzke ning viitas tõigale, et veidi enam kui kümme aastat tagasi oli klubi lähedal pankrotile.

"Plahvatus toob kõik [klubiga] seotud inimesed veel lähemale ning olen kindel, et ka fännid tunnevad seda," lisas Watzke.