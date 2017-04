Kas Valga suudab seeriasse Raplaga veel põnevuse tuua? ()

Niisugust mängu polnud koduse korvpalliliiga play-off’is ammu nähtud. Loodetud tasavägises paaris läks Rapla meeskond Valgale välksõjaga kohe kallale, juhtis kuue ja poole minutiga 29:9 ning kõik oli peaaegu tehtud. Külaliste väike vastuhakukatse suruti kiirelt maha ning lõppedu 92:71 oli kindlam, kui numbrid näitavad.

Esimese veerandaja lõpuks näitas tabloo 34:11. Külalised polnud mänguks absoluutselt valmis, sest kõik lahtised ja lauapallid langesid alguses raplalaste saagiks. Väike paus andis Valgale võimaluse end koguda, nad suutsidki maa-ala kaitsega vastaste rütmi häirida ja jõudsid tosina punkti kaugusele. Ent siis sai enda liigne keevalisus saatuslikuks...

Renato Lindmets tegi aga seisul 32:44 oma neljanda ja kohe otsa ka tehnilise, viienda vea. See võttis külaliste hoo maha, muidu võiduks ühe veerandiga vabalt kaotusseisust poole maha saagida. Ent puhkama mindi seisul 49:32, kohe teise poolaja alguses kruvisid võõrustajad vahe tagasi 20 punktile, pakkusid publikule jätkuvalt nauditavat korvpalli ja tüürisid mängu kindlalt võidusadamasse.

„Ma ei ütleks, et mäng päris kuue minutiga läbi sai,“ hoidis võitjate peatreener Aivar Kuusmaa hoogu veidi tagasi. „Algedu uinutas veidi, me ei suutnud nende maa-ala vastu enam hästi keskenduda ja eksisime vabadelt positsioonidelt liiga palju. Aga mulle meeldis, et mehed mängisid kõik 40 minutit isukalt.“