ILUS ŽEST! Dortmundi Borussia fännid pakkusid Monaco poolehoidjatele tasuta peavarju

AMAZING: @BVB & @AS_Monaco_EN fans enjoying their evenings together. 🇩🇪🇫🇷



The Beautiful Game. 😎👏 #bedforawayfans pic.twitter.com/QwYI29xzDI