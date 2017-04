Kui korraks tekkis kahtlus, et Thomas van der Mars lahkub keset play-off'i Raplast, siis need jutud osutusid ennatlikuks.

Portaal Eurobasket teatas kolmapäeval, et Liibanoni klubi Beiruti Sagesse on sõlminud lepingu 27aastase hollandlasest tsentriga. Rapla mänadžer Jaak Karp kinnitas Õhtulehele, et artikkel ei vasta tõele.

"Tegelikult on nii, et ta ei lähe. Kui läheb, siis alles pärast hooaega," sõnas Karp. "See on lihtsalt mingi kuulujutt, mis vorpis ennast uudiseks."