Nimelt osaleb Alonso hoopis 28. mail toimuval Indy 500 võidukihutamisel. Hispaanlase F1 meeskond McLaren-Honda toetab kahekordse maailmameistri otsust ning sõnas pressiteates, et 35aastane mees sõidab USAs Andretti võistkonna masinaga, mis kasutab Honda toodetud mootorit.

F1 piloot Fernando Alonso jätab vahele mais toimuva legendaarse Monaco GP, et osaleda ühes teises ajaloolises võidusõidus.

Alonso selgitas, et ta soovib võita nii-öelda autospordi suurkolmiku ehk kõige kolm kõige legendaarsemat võidusõitu - Monaco GP, Indy 500 ja Le Mans'i 24 tunni sõit. Seda on suutnud ainult üks mees - Graham Hill - 1960. aastate lõpus.

"See on raske väljakutsumus, aga ma olen valmis selleks," sõnas Alonso, kes triumfeeris Monacos 2006. ja 2007. aastal. "Ma ei tea täpselt millal kavatsen Le Mans'il osaleda, aga ühel päeval kindlasti. Ma olen ainult 35. Mul on selleks aega.

Ma pole kunagi IndyCari masinaga võidusõidus osalenud, veel vähem olen sellega sõitnud superkiirel ovaalringrajal, kuid ma olen kindel, et harjun sellega kiiresti.