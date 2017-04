"Meil on kaks islamistist kahtlusalust, üks neist on vahistatud," sõnas prokurör Frauke Köhler. Ametivõimud sõnasid, et politsei otsis läbi mõlema kahtlusaluse kodud. Praegu pole veel selgunud rünnaku motiiv.

Köhler kinnitas, et praeguseks on leitud neli kirja, mis võtavad rünnaku vastutuse endale. Neljast kirjast kolm on identsed ning need leiti sündmuspaiga lähedalt. Need viitavad ka Islamiriigile.