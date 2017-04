Mais toimuva Giro d'Italia eel enda liidrist ilma jäänud Astana rattatiim määras uue esisõitja.

Fabio Aru sai aprilli alguses Hispaania Sierra Nevada mäestikus treenides vigastada ega tohi kümme päeva ratta selga istudagi. Kui eile sõnas Astana rattur Tanel Kangert Õhtulehele, et meeskonnal kulub uue plaani välja mõtlemiseks aega, siis tundub, et kaua selleks ei kulunud.

Astana boss Aleksandr Vinokurov sõnas, et tiimi esisõitja Giro d'Italial on 37aastane Michele Scarponi. "Hoolimata ebameeldivast olukorrast, me ei tee oma plaanides suuri muudatusi. Tour de France'il stardib liidrina Jakob Fuglsang, nagu plaanis oli."

Scarponi krooniti 2011. aasta Itaalia velotuuri üldvõitjaks pärast Alberto Contadorile määratud karistust dopingu kasutamise eest. 2012. ja 2013. aastal jäi Scarpooni Girol neljandaks.