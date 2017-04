"Võitluste pikad päevad on sõitjatele nii vaimselt kui ka füüsiliselt väga kurnavad, mistõttu kulutavad nad palju energiat. Seetõttu ongi pilootidel vaja korralikult toituda, et nad oleksid oma võimete tipul," rääkis Lane.

Väljaspool rallisid on Paddoni toitumine samuti igati tervisilik. Menüüst leiab palju valgurikkaid ja täistera tooteid, lisaks köögi- ja puuviljad. Uusmeremaalase üheks kindlaks lemmikuks on tema kodumaa rahvusroog küpsetatud lammas.

Lane´i sõnutsi on ralli jooksul kõige raskem toime tulla mentaalse väsimusega. Seda saab kõige paremini vältida õige toitumise ja piisava vedelikuga. Lubatud on ka 200 milligrammi kohvi päevas, kuid võistluse ajal seda pigem välditakse.

Toitu võetakse kaasa ka autosse. "Seal on piloodil varuks energiabatoonid ja kuivatatud puuviljade - pähklite segu. See on hea võimalus kerge isu rahuldamiseks.

Lisaks korralikule toitumiskavale on rallimehel oluline hea füüsiline vorm. Selleks on peamiselt vastupidavustreeningud, millest Paddoni lemmik on maastikurattasõit. See aitab kaasa võhmale ning aitab hoida kerelihased tugevad.