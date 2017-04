Sidorenkov – Igonen puutub ära, aga läheb sisse. 1:1

Voskoboinikov – 1:2

Artjom Dmitrjev – 2:2

Nesterovski – 2:3

Valikajev – 3:3

Nesterov – 3:4

Kirss – Igonen tõrjub latti!!! 3:4

Avilov – sees ja Infonet poolfinaalis! 3:5

2. Kes või mis sai Kalju fännidelt vett ja vilet?

Tallinna TV. Nagu korruptsiooniskandaalidest ja kasinatest vaatajanumbritest veel vähe oleks, munitsipaaltelekanal teenis ära ka nõmmekate tuliseimate poolehoidjate meelepaha. "Kuus ei ole mänguaeg! Kuus ei ole mänguaeg!" skandeerisid Kalju fännid kolmapäevase varajase avavile kohta. Raske nende pahameelele vastu vaielda – Õhtulehe ekipaažki asus südalinnast teele 17.15 ja jõudis läbi ummikute Hiiule kohale täpselt avavileks.

Kes see jõuaks kell kuus kolmapäeval staadionile tulla?! (Alar Truu)

3. Mida arvab tänasest mängust FC Flora?

Pigem ollakse närvilised. Et Kalju ja Infonet said kokku juba veerandfinaalides, valmistas kõvasti peavalu FC Florale, sest koduse meistriliiga mullune neljas meeskond vajas suvise eurosarjakoha kindlustamiseks just ühe neist karikavõitu. Nüüd on Kalju mängust väljas. Senine liigahooaeg on aga näidanud, et pigem võinuks Florale sobivate võidukate tulemuste vormistamisel kindlam olla neile.

4. Kes oli parim mees väljakul?

Matvei Igonen. Ühe kaugelt tulnud pealöögi Infoneti väravavaht enda selja tagant välja korjama pidi, aga kui penaltiseeria võidetakse, eriti läbi tõrje, ei saa puuriluku rolli kuidagi alahinnata.

Igonen tegi ka mitu oivalist tõrjet avapoolajal ja oli lisaajal piisavalt kogukas, et Kalju ei saanud vaatamata ohtlikele olukordadele siiski võiduväravat löödud.

5. Mida peavad meeskonnad edasist silmas pidades silmas pidades parandama?

Kalju kaitseliin ei adunud kohati absoluutselt, kuhu vastased söösta saavad, võivad või tahavad. Läbisöödud nii mööda maad, kui ka Aleksandr Dmitrjevi oivalised kaarpallid leidsid pidevalt õigesse kohta sprintinud meeskonnakaaslasi ja ainus põhjus, miks Kalju seda mängu suurelt ei kaotanud, oli...

Infoneti kohutav realiseerimine. Väravate löömine pole mõistagi lihtne ülesanne, muidu lõppeksid kõik jalgpallimängud hokiskooriga, aga Infonet luhktas kohati ikka ulmelisi olukordi. Näiteks avapoolaja lõpus saadi väravavahiga kaks-ühele, kuid Roman Sobtšenko koperdas enda jala otsa ja Vitali Teleš sai jätkuolukorra klaarida.

Ohtlikke olukordi Infonetil jagus. (Stanislav Moškov)

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Aleksandr Dmitrjev: "Ma ei ole enam väike poiss ja see ei olnud mulle esimene penaltiseeria vaadata. Teadsime, et Igonen võtab mõne löögi ära. Küsimus oli kas ühe või kaks."

Janar Toomet: "Kaotuse järel oled alati pettunud. Meil oli piisavalt momente, et see mäng enda kasuks pöörata. Meie variandid mäng ära otsustada olid paremad, aga asi jäi realiseerimise taha. Mõningad mehed harjutasid (enne mängu trennis) penalteid, aga eks need ole ka alati õnne asjad. Kahjuks meie õnn ka seal ei pöördunud."

7. Mis saab edasi?

Karikavõistluste poolfinaalpaarid loositakse homme. Lisaks Infonetile on loosirattas veel Tartu Tammeka ja Paide Linnameeskond. Neljanda poolfinalisti selgitasid täna Narva United ja FC Kuressaare - piirilinnaklubi jäi peale 3:1.