True English heroes, always loved the Leicester fans. pic.twitter.com/zl0xU2ifle

Leicester City fans embarrass themselves in Madrid pic.twitter.com/9JomIAgJ8H

Veebiavarustesse on lekkinud hulgaliselt videoid, kus Inglismaa valitseva meistri fännid Hispaania tänavatel möllavad:

Samuti on teateid sellest, et kergemaid vigastusi said nii politseinikud kui ka fännid.