Eesti jalgpallikarikavõitja selgitavad Tartu Tammeka, Paide linnameeskond, Narva United ja FC Infonet. Viimane sai eile veerandfinaalis penaltiseerias jagu Nõmme Kaljust.

Kalju ja Infonet läksid nädala jooksul Hiiul kokku juba teist korda – eelmisel reedel oli meistriliiga viiendas voorus 3:2 parem olnud kodumeeskond. Eile nõnda palju väravaid ei nähtud, kuigi võinuks, aga tublit tööd tegid nii mõlemad väravavahid kui ka lohakust näitasid üles ründajad. 1:1 (71. Tjapkin – 88. Voskoboinikov) lõppenud normaal- ja lisaaja järel selgitasid võitja lõpuks penaltid.

„Mõned mehed harjutasid [enne mängu trennis] penalteid, aga eks need ole ka alati õnneasjad. Kahjuks meie õnn seal ei pöördunud,“ võttis dramaatilise mängulõpu Kalju poolt kokku Janar Toomet.

Tegelikult oli õnn penaltiseerias pigem just Kalju poolel, sest juba Andrei Sidorenkovi esimesele löögile sai Matvei Igonen Infoneti väravas käe vahele. Aga see löök läks veel sisse. Võõrustajate neljas lööja Robert Kirss juba põrus – Igoneni käsi tõrjus palli latti ja sealt põrkas see turvaliselt eemale.