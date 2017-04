Palju õnne Saksamaa jalgpallilegendile Rudi Völlerile, kel täitub täna 57. eluaasta.

Rudi Voller turns 57! Happy birthday to the Italy 1990 winner! 🇩🇪🎂

You can see one of his 8⃣ #WorldCup goals here⬇️

🎥https://t.co/uqhUXwvIQ5 pic.twitter.com/3x4FeMvVia