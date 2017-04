100 väravat on Meistrite liigas löönud Madridi Reali Cristiano Ronaldo, kelle tabamused viisid Hispaania gigandi 2:1 võiduni Müncheni Bayerni vastu. Ronaldo on esimene jalgpallur, kes Meistrite liigas 100 väravani jõudnud.

31 klubi vastu 15 riigist on Ronaldo Meistrite liigas värava löönud.

10 tõrjet tegi kohtumises Reali vastu Bayerni väravavaht Manuel Neuer. See on tema isiklik rekord Meistrite liigas.

16 järjestikust kodukohtumist oli Bayern enne eilset Meistrite liigas võitnud.

1. korda Meistrite liiga ajaloos lõid kaks alla 20aastast mängijat ühes ja samas play-off kohtumises värava, kui AS Monaco alistas 3:2 Dortmundi Borussia. Ajalugu tegid prantslased: Monaco 18aastane ründaja Kylian Mbappe ja Dortmundi 19aastane ääremängija Ousmane Dembele.

4 penaltit on tänavu Meistrite liigas määratud Leicester City vastu. Eile õhtul kaotati Madridi Atleticole 0:1 just 11-meetri karistuslöögist, mille realiseeris Antoine Griezmann.

0 pealelööki tegi eile Leicesteri tähtründaja Jamie Vardy. Küll suutis 77 minutit mänginud inglane teha ühe täpse söödu...

Jamie Vardy. (Paul White)

14 väravat on Meistrite liigas Griezmann karjääri jooksul löönud. Sama palju on suutnud ka kaks teist Prantsusmaa tippu, kes on nüüdseks küll karjääri lõpetanud: Zinedine Zidane ja Robert Pires.

5 penaltit 11st on tänavu Meistrite liiga play-off'is realiseeritud.

18 korral viimasest 21 mängust pole Atletico Meistrite liigas koduväljakul pidanud võrgust noppima ühtegi palli.

6 play-off kohtumist pärast Meistrite liiga võitmist 2013. aastal on Bayern kaotanud. Neist viis on tulnud Hispaania klubide vastu.

6 väravat on tänavu Bayerni mängijad Meistrite liigas peaga löönud. See on tänavu klubisarja parim näitaja, eile oli peaga täpne Arturo Vidal.

Arturo Vidal (punases särgis). (Matthias Schrader)

20 korda 21st on AS Monaco Euroopa klubisarjades järgmisesse ringi pääsenud, kui nad on võitnud paari avakohtumise. Eile tegi Prantsusmaa klubi võõrsil 3:2 säru Dortmundi Borussiale.

7 play-off kohtumist viimasest kümnest on Dortmundi Borussia kaotanud. Ülejäänud kolm on võidetud.