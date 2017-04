2558 punkti viskas põhihoaajal kokku Oklahoma City Thunderi tagamees Russell Westbrook. See oli tänavuse hooaja parim näitaja, Westbrookile järgnesid James Harden (2356) ja Isaiah Thomas (2199).

70 punkti viskas tänavu Phoenix Sunsi Devin Booker kohtumises Boston Celticsi vastu. See oli tänavuse põhihooaja rekord, Bookerile järgnesid Klay Thompson (60 vs. Indiana Pacers) ja Damian Lillard (59 vs. Utah Jazz).