Eesti korvpallikoondislase Siim-Sander Vene koduklubi Nižni Novgorodi hakkab tunnustatud korvpalliajakirjaniku David Picki allikate kohaselt järgmisel hooajal treenima 45aastane Zoran Lukic.

Praegu on Nižni peatreeneritoolil 32aastane lätlane Arturs Štalbergs, kelle käe all pole klubi näidanud üleliia head minekut. Eurocupil jõuti küll vahegruppi, ent Ühisliigas tänavu play-off'i ei jõuta, mis on tiimijuhtide jaoks kahtlemata läbikukkumine.

Seega pole spekulatsioonid uue peatreeneri osas üllatavad. Lisaks tasub mainida, et aastatel 2008-14 Nižnit juhendanud Lukic ning klubiga Ühisliiga hõbeda võitnud toodi tänavu märtsis klubisse tagasi. Tõsi, Bosnias sündinud serblane asus klubi spordidirektoriks.

Peaks Picki allikatel õigus olema ning Lukic asub tõesti järgmiseks hooajaks Nižni peatreeneritoolile, pole teada, kas tal on võimalus juhendada ka Venet. Nimelt sõlmis ääremängija Nižniga mullu üheaastase lepingu.