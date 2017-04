Kaks hooaega jalgpalli Inglismaa tippklubis Tottenham Hotspur mänginud Brasiilia poolkaitsja Paulinho teenib praegu leiba Hiinas, kuid teda ähvardab riigist väljasaatmine.

28aastane keskväljamees liitus tunamullu Hiina ja Aasia tugevaima klubi Guangzhou Evergrandega, kellega ta on võitnud muuhulgas kaks Hiina meistritiitlit ning ühe Aasia Meistrite liiga. Muide, hiljuti lõi pallur Brasiilia koondise eest MM-valikmängus Uruguai vastu kübaratriki.

Nüüd ähvardab Paulinhot aga Hiinast väljasaatmine, sest ta jäi fotosilma ette Jaapani pornostaari Tsukasa Aoiga. Pilt oli küll igati süütu, ent probleemi teeb hullemaks tõik, et Paulinho reklaamis koos Aoiga kihlveofirmat.

Nii pornograafia kui ka panustamine on Hiinas aga keelatud, mistõttu võib Inglismaa meedia sõnul Paulinhot oodata riigist väljasaatmine.

Former Tottenham Star Paulinho Faces Deportation After Posing With Japanese P0rn Star https://t.co/Angcb2Sl9L pic.twitter.com/GoRTCePQCF