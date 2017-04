Itaalia jalgpalliklubi AC Milan vahetas täna omanikku: endisele Itaalia peaministrile Silvio Berlusconile ja tema perekonnale kuuluv Fininvest müüs 99,93% klubi aktsiatest Hiina firmale Rossoneri Sport Investment Lux.

80aastane Berlusconi teatas soovist Milan müüa mullu ning on sellest ajast alates otsinud klubile uut omanikku. "On tähtis otsus anda Milan kellelegi, kes suudab sellest teha maailma suurklubi. Ma ei arutanud hiinlastega hinda, võtsin nende pakkumise lihtsalt vastu," selgitas itaallane.

Tehingu hinnaks on 740 miljonit eurot ning klubi fännid loodavad kindlasti, et uued omanikud viivad täide Berlusconi ühe nõude klubi müümisel: et Rossoneri Sport Investment Lux investeerib klubi käekäiku järgmise kahe aasta jooksul 400 miljonit.

Ehkki Milan on seitsmekordne Meistrite liiga tšempion ja 18-kordne Itaalia meister, on klubi viimastel aastatel virelenud keskpärasuse küüsis. Näiteks mängiti viimati Meistrite liiga alagrupiturniiril hooajal 2013/14, mis on niivõrd rikka ajalooga klubi jaoks kahtlemata suur pettumus.