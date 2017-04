Endine Manchester Unitedi ja praegune Madridi Reali ründeäss Cristiano Ronaldo lõi eile oma 100. Euroopa jalgpalliliidu ehk UEFA egiidi all toimuvates mängudes.

Ronaldo lõi oma esimese Meistrite liiga värava 2005. aastal, kui sahistas kvalifikatsioonis Ungari klubi Debreceni võrku. Saja värava täitumiseks kulus Portugali koondise kaptenil 4264 päeva ja 140 mängu.

Daily Mail tegi ülevaate linnadest, kus Ronaldo on skoori teinud. Pika puuga juhib Madrid, kus mehe arvel on 41 eurosarja väravat, järgnevad Manchester (9), Amsterdam (5), Istanbul (5) ja München (4). Londonis, Dortmundis ja Gelsenkirchenis on Ronaldo löönud kolm väravat.

Lisaks on ta oma Euroopa vallutusretkel saanud märgi maha ka Moskvas, Kiievis, Razgradis, Lvivis, Roomas, Torinos, Zürichis, Baselis, Lyonis, Marseille’is, Lissabonis, Portos, Malmös, Kopenhaagenis, Cardiffis ja Liverpoolis.