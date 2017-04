TENNIS

Läheme aga ilma pikema sissejuhatuseta tänase päeva peamise spordisündmuse juurde: Eesti tennise esinumber Anett Kontaveit (WTA 99) on täna võistlustules Bieli 214 000 euro suuruse auhinnafondiga WTA turniiril. Meie piiga vastane koduse aja järgi 12.00 algavas veerandfinaalis on belglanna maailma edetabelis 68. positsioonil paiknev Elise Mertens.



Pöidlad pihku, et Anett selle šokolaadiga kaetud ja pehmele vahvlile asetatud pähkli jaksaks läbi pureda, sest koht poolfinaalis oleks oivaline saavutus. Ja siis poleks enam kaugel ka finaalikoht, sest Kontaveidi tabelipoolel kõrgeimat asetust omanud hispaanlanna Carla Suarez Navarro sai eile lüüa, mis tähendab, et nelja parema seas on Kontaveidi potentsiaalsed vastased Aliaksandra Sašnovitš (WTA 108) või Camila Giorgi (WTA 98).