Õhtulehe Hispaanias filmitud jalgpallisaade "Unibeti Vutihullus" väisab täna Sevilla ja Barcelona linnasid. Viktoriiniküsimus: kummas neist paikneb rohkem Hispaania meistriks tulnud klubisid? Õige, Sevillas!

Nii Sevilla FC kui ka Real Betisi jalgpalliklubi on ühekordsed Hispaania meistrid. Omavahel peetakse linnaderbisid, mis on Hispaania kõige vaenulikumad ja viha vastasleeri vastu kumab läbi kõikjal – reklaamsiltidest laste mänguasjadeni. Et kõiki asju jalgpalliväljakul selgeks teha ei saa, on rivaliteet kandunud ka Sevilla linna läbivale jõele, kus klubid peavad iga-aastasi sõudevõistlusi.

Saate teises pooles räägime FC Barcelona klubile omasest tiki-taka-jalgpallist ja selle Hispaaniasse toonud Johan Cruyffist.