"Nemad astusid selle sammu F1-sarja varakult, aga mina ei ole selleks veel valmis," vahendas F1 Today Schumacheri vastust, et ta ei soovi üle enda varju hüpata. On ju tänavune hooaeg noormehe esimene F3 autolgi.

"See on mu esimene aasta, nii et sihiks on õppida ja proovida olla uustulnukate arvestuses tipus. Hetkel teen veel enda asja. Pean end veel tõestama ja arenema," nentis Schumacher, kelle kosimist on juba kaalunud isa endised F1-meeskonnad Ferrari ja Mercedes "Ma üritan alati endast parimat anda ja tahan võistelda parimate vastu – nemad on kõik F1-s."