Ragnar Klavani positsioon FC Liverpooli keskkaitsjate paremusjärjestuses on löögi all. Nimelt väidab klubi tegemisi kajastav ajakirjanik Tony Barrett, et peatreener Jürgen Klopp ei kavatse sel suvel end kaitseliini täiendamisel tagasi hoida.

Väidetavalt on Klopp huvitatud Southamptoni klubi kapteni Virgil van Dijki palkamisest. Et 25aastane keskkaitsja ühest sadamalinnast teise kolida, peaks Liverpool välja käima hinnanguliselt 50 miljonit naela ehk 59 miljonit eurot.

Barretti andmetel soovivad van Dijki enda ridades näha veel ka sellised suurklubid kui Londoni Chelsea, Manchester City ja Madridi Real.

Hetkel on Liverpooli palgal keskkaitsjatest Klavan, Joel Matip, Dejan Lovren, Lucas Leiva ja Joe Gomez. Lisaks kuulub klubi hingekirja ka Crystal Palace’is laenul olev Mamadou Sakho, kellest võiks omakorda saada van Dijki asendaja Southamptonis.