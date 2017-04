Kui Fernando Alonso mai lõpus ookeani taha Indy 500 võidukihutamisele siirdub, istub Monaco GPks tema poolt tühjaks jäänud McLaren F1 masina rooli mullu Hispaanlase meeskonnakaaslaseks olnud Jenson Button.

2009. aasta maailmameister, kes aktiivsele võidusõitjakarjäärile mullu joone alla tõmbas, ent siiski McLareni saadikuks ja varusõitjaks jäi, rääkis: "Olen väga elevil, et saan üheks etapiks F1 sarja naasta ja ma ei suuda ette kujutada naasmiseks paremat paika, kui minu kodukoha GP Monacos. Ma olen siin varem võidukas olnud – 2009 – ja see on üks mu meelisradasid.

See on keeruline tänavarada, kus hea sõitja võib osutuda määravaks. Kuigi McLaren pole hooaega hästi alustanud, usun, et Monacosse võib see masin paremini sobida kui kiiretele ringradadele, kus Fernando ja Stoffel (Vandoorne, Buttoni tänavu välja vahetanud teine piloot) sel hooajal seni võistelnud on.

Ja mis Fernandosse puutub, siis ma loodan et tal ei lähe mitte ainult Indys hästi, vaid et ta ka naudib seda. See on talle suurepärane kogemus."

Pärast Monaco GPd naaseb McLareni rooli taas Alonso.