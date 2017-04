Viimaste kümnendite säravamate poksijate hulka kuuluv Vladimir Klitško tunnistas, et 29. aprillil toimuv matš Anthony Joshua vastu kuulub tema karjääri tähtsamate hulka. Atlanta olümpiavõitja valitses poksimaailma kuni 2015. aasta novembrini, kui jäi kindlalt Tyson Furyle. Britt sattus pärast triumfi probleemide küüsi ja nüüd on Klitškol võimalik tagasi võita IBFi, WBA ja IBO meistritiitlid. Wembley staadionil kohtuvad poksimaailma kaks põlvkonda – Klitško on 41aastane vanameister, kelle olümpiavõit pärineb eelmisest sajandist, 27aastase Joshua sai kuldmedali kaela 2012. aasta Londoni mängudel. Matš toimub 90 000 pealtvaataja ees ja saab olema spordiaasta üks tipphetki.

Klitško alustas vastase töötlemist juba mõne aja eest ja üritab noore mehe enesekindlust kõigutada. “Mount Everesti tippu on võimalik vallutada iga aasta teatud perioodil. Mõnel see õnnestub, mõnel mitte. Mount Everest ise on aga endiselt alles, samuti olen ka mina,” vahendab BBC ukrainlase mõistukõnet. Anthony Joshua (vasakul) ja Vladimir Klitško tulevasel lahinguväljal ehk Wembley staadionil. (DANIEL LEAL-OLIVAS)

Klitškol on pikkust 198 cm, käte siruulatus ulatub 206 cm-ni. Joshua on täpselt sama pikk, kuid käed on mehel veelgi pikemad (siruulatus 208 cm). Ukraina legendi sõnul on tegemist parima võimaliku vastasega.