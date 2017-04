Ragnar Klavani esitused Liverpooli jalgpalliklubi keskkaitses tekitavad palju diskussioone nii Eestis kui Suurbritannias, kindlasti ka mujal maailmas. Internet on viimasel ajal fännide negatiivsest vastukajast tulvil, kuid peatreener Jürgen Klopp usaldab eestlast. Miks nii?

Kokku on Klavan tänavu Liverpooli eest väljakul käinud 24 mängus, mis on selgelt üle ootuste tulemus. Premier League’is on mehel kirjas 19 matši ja murdepunktiks võib pidada 12. detsembrit, pärast mida on Klavan platsilt eemale jäänud vaid kolmes kohtumises. Kokku on 31aastane Viljandi mees kõrgliigas väljakul rüganud 1402 minutit.

Jürgen Klopp ja Ragnar Klavan. (OLI SCARFF)

Fännide pahameele põhjuseks on üksikud momendid, kui Klavan eksib: seeläbi lõid väravad näiteks Manchester City ja Bournemouth. Raske vastu vaielda, et viimasel juhul oleks Klavan pidanud Joshua Kingi tunduvalt paremini takistama. Samas on selge, et fännid hindavad ja näevad mängijate esitusi hoopis teistmoodi kui peatreener.