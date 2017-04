Vormel 1 MM-sarja kolmanda osavõistluse teisel vabatreeningul näitas Bahreinis kiireimat aega Sebastian Vettel (Ferrari), kes oli olnud nobedaim ka hommikusel vabatreeningul.

Sakslase parim ringiaeg oli 1.31,310. Tema eeldatav põhirivaal võitluses tänavuse individuaalse MM-tiitli pärast, britt Lewis Hamilton (Mercedes) leppis alles viienda kohaga (+0,284).

Vetteli ja Hamiltoni vahel olid Valtteri Bottas (Mercedes), Daniel Ricciardo (Red Bull) ja Kimi Räikkönen (Ferrari). Et esimest ja viiendat autot lahutas alla 0,3 sekundi, tõotavad homne kvalifikatsioon ja pühapäevane võidusõit kujuneda marupõnevateks!

