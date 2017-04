Anonüümseks jääda soovinud sportlane rääkis juhtunust nii: "Olime välislaagris, kui üks 18aastane tüdruk kolis treeneri tuppa, et seal end ravida.

Mõtlesin, et see on veidi kummaline ja pöördusin meiega kaasas oleva abilise poole. Ka tema nõustus, et see pole päris normaalne.

Kui tagasi koju jõudsime, siis lepiti mulle kohtumine treeneri ja eelnimetatud abilisega. Mulle tehti selgeks, et ei tohiks juhtunust rääkida ja kuulujutte levitada - see võib kellegi karjäärile halvasti mõjuda."

See oli skandaalse treeneri üks paljudest pattudest. Ühel korral kippus sama mees verbaalselt ka ühe hoolealuse pere elu kallale.

"Helistasin treenerile ja rääkisin oma poja treeningutest ning seal toimunud väiksest tülist," meenutas lapsevanem. "Ta muutus aga solvavaks - lubas meie koju tulla ja ära tappa mind, minu naist ning ka poja."