Euroopa F3 hooaeg algas möödunud nädalavahetusel Silverstone’is. Aastale kõrgete ootustega vastu läinud Eesti parim vormelipiloot Ralf Aron nägi Inglismaa kuulsaimal ringrajal vett ja vilet ning sai kolmest sõidust parimal kirja alles 10. koha.

"Hinne tuleb panna enda sõidule ja tiimi tööle eraldi," võttis Hitech GP meeskonnas sõitev Aron raske nädalavahetuse kokku. "Ega ma ise ka oma kõige paremat esitust ei teinud, aga tiimina on meil auto seadistusega suuri probleeme, mis tegi olukorra väga raskeks."

Aroni sõnul sai ta kohe esimeseks vabatreeninguks autosse ronides aimu, et seis on hapu. "Meil on konkreetselt probleemiks auto tagaosa ebastabiilsus, millest pole veel jagu saanud," selgitab ta vormelit vaevanud häda.

Ralf Aronil naeratamiseks nädalavahetusel suurt põhjust polnud. (FIAF3Europe.com)

"(Hooajaeelsetel) testidel tundus auto hea. Kui nüüd tagasi mõelda, siis mingid näitajad seal olid väikestest probleemidest, mis siin suureks muutusid. Testidel saime neist jagu, aga nüüd olid kohe esimeses trennist asjad korrast ära ei saanudki seda korralikult korda."