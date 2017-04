Teine sett algas Kontaveiti ülipika pallingugeimiga, ses oli seitse tasamängu, ja lõpuks kallutas eestlanna selle enda kasuks. Kohe tuli ka 2:0, ent sama kiirelt läks oma geim ära - 2:1... Treener Glenn Schaap luges väikese puhkepausi ajal hoolealusele kõvad sõnad peale ning eestlanna saigi lõpuks mängu paremini sisse. Ta hoidis oma servigeime kindlamalt, paraku ei õnnestunud vastase omasid kuidagi enda kasuks kallutada. Kohati olid selles "süüdi" ka Vondrousova mitmel punktil järjest imeliselt välja tulnud löögid. Nii jõuti kiiresse lõppmängu, ehkki initsiatiiv oli juba Kontaveiti päralt.

Statistikat (Kontaveit - Vondrousova): esimese servi õnnestumise protsent 79 vs 55, esimesel servil võidetud punktid 66/45 (68%) vs 51/37 (73%), teisel servil võidetud punktid 18/7 (39%) vs 42/21 (50%), murdepallid 14/1 vs 7/2, kokku mängu jooksul võidetud punktid 87 vs 90.