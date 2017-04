"Oleks rumal lasta kaotusel end rööpast välja lüüa," ütles Kontaveit Õhtulehele antud telefoniintervjuus. "Finaal oli tasavägine, andsin endast kõik ja usun, et see kripeldama ei jää. Jah, oleksin mõneski kohas saanud ka ise paremini tegutseda, tie-break ei tulnud välja soovitud moel, samas ka mängis vastane murdehetkedel väga hästi. Sain siin turniiril väga häid võite, veerand- ja poolfinaalis olid rasked mängud."

Elu parima tulemuseni jõudnud Kontaveit märkis, et tehtud on palju tööd ja rõõmustas, et see on hakanud vilja kandma. "Ka rasked turniirid arendavad, ses mõttes on väga hea, kui saan palju niisuguseid tasavägiseid mänge. Tõsi, siin jäi väga palju murdepalle realiseerimata, panin seda ka ise tähele. Loomulikult püüan neid enda kasuks kallutada, aga järelikult pean neid mängides muutuma veel kindlamaks.