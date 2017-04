Ta lisab: "Aga samas neljandas geimis kosusime hästi ja geimi lõpus oli see mäng meie endi võtta. Aga siis vist tuli võiduhirm peale.

"Kolmandas geimis pidi Selver midagi muutma. Nad panid Servil kõvasti juurde," rääkis Lüütsepp, kust asjad allamäge minema hakkasid. "Nad said Williamis seeriaga kohe hästi minema. Eks see lõhkus meie mängu natuke ära."

Tartu meeskonna peatreener Oliver Lüütsepp tõdes pärast finaalseeria avamängu kaotust, et nad andsid võidu ise käest.

Iga mees, kes läks servijoone taha neljanda geimi lõpus otsustas vea teha. Me ei andnud vastasele võimalust ise eksida. Ainult kinkisime ise palli teisele poole. Neljanda geimi lõpust on kahju, eks sinna see mäng läks."