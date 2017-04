Võrkpalli Eesti meistrivõistluste finaalseeria avamängus Tartust jagu saanud Tallinna Selveri peatreener Rainer Vassiljev tõdes, et Taaralinna on hea eduseisust minna.

Vassiljevi sõnul tõi võidu kannatlikus. "Meil ei tekkinud nii-öelda las minna olekut pärast kahte geimi. Meil läks uute vastastega kohanemine aega. Poistele suur kiitus, et neil ei tekkinud seda. Siin pole vahet, kas 2:3, 3:2 või 3:0 võit. Siin pole mingit punktikadu või -võitu, siin on väga selge - maksab ainult võit."

Pärast kahte kaotatud avageimi alustasid tallinlased kolmandat fantastiliselt hästi, minnes koheselt 7:0 ette. "Ma arvan, et see muutus tekkis pidevalt - oli vaja kohaneda. Iga vastane ajastab hüpet erinevalt - kuidas lööb, millal lööb. Võib olla mõned muudatused kaitses ja blokis. Me ei hakanud rapsima ja järjest enam tulime mängu sisse."

Vassiljev tõdes, et võit mõjub tiimile emotsionaalselt hästi. "Sellel teemal ma väga poistele enne mängu infot ei andnud, aga on oluline vahe, kas minna Tartusse 1:0 või 0:1. Meile oli seda 1:0 siit vaja."

