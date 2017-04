Anett Kontaveit jõudis elus esimest korda WTA tenniseturniiri finaali, kui ta mängis Šveitsis Bielis laupäeval üle valgevenelanna Aliaksandra Sasnovitši. Finaal 17aastase tšehhitari Marketa Vondroušova vastu enam sama hästi ei õnnestunud.

6:4, 4:6, 7:5 võidetud poolfinaalis Sasnovitšiga aitas Kontaveiti kannatlikkus, ta tegi pika mängu peale vaid 17 lihtviga vastase 29 vastu. 4:6, 6:7 lõppenud finaalis jäi just kannatlikkusest veidi vajaka, sest eestlannal oli võimalusi esimese seti lõpus viik jalule seada ja teine enda kasuka kallutada, kuid neil hetkedel sigines mõnigi eksimus. Finaali teises setis jäi realiseerimata neli settpalli, neist kaks tükki kiires lõppmängus seisul 6:4.

Võtab kaasa positiivse ja õpetliku

Kontaveit ütles, et võtab võistluselt kaasa positiivse ja õpetliku. "Oleks rumal lasta kaotusel end rööpast välja lüüa. Finaal oli tasavägine, andsin endast kõik ja usun, et see kripeldama ei jää. Jah, oleksin mõneski kohas saanud ka ise paremini tegutseda, tie-break ei tulnud välja soovitud moel, samas ka mängis vastane murdehetkedel väga hästi. Sain siin turniiril väga häid võite, veerand- ja poolfinaalis olid rasked mängud."