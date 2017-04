Läinud nädalal algasid koduse korvpalliliiga medalimängud, see annab ühtlasi märku nii klubihooaja lõpusirgele jõudmisest kui ka sellest, et koondisesuvi pole enam mägede taga. Nagu ikka, hakatakse üha rohkem arutlema selle üle, kes hakkavad siis seekord Eesti koondist esindama.

Välismaal leiba teenivate mängijatega on asi suhteliselt kindel, nad kõik on koondise kandidaatide sekka oodatud. Üsna huvitava asjaoluna saab mitmegi mehe hooaeg läbi oodatust varem. See annab omakorda koondisele täiendava lootuse, sest mängijad pääsevad puhkusele, saavad vajadusel end rahulikult ravida ning paratamatult tekib neil ühel hetkel mängunälg.

Siim-Sander Vene ja Nižni Novgorodi hooaeg Ühisliigas lõppes juba eile, meeskond ei jõudnud play-off’i ja see on sealsele klubile kindlasti parajaks pettumuseks. Mõni aasta tagasi Ühisliigas finaali jõudnud ja Euroliiga pileti teeninud tiim läks tänavusele hooajale küll vastu oluliselt väiksema eelarvega, kuid play-off’i usuti end ikka jõudvat. Eelmisel suvel end ravinud Vene pääseb seega juba puhkusele ning tema ongi üks neist, keda kindlasti tahetakse taas näha koondisesärgis.

Selle nädala lõpus saavad Itaalia esiliigas läbi Rain Veidemani mängud, sest ta aitas Udinel võita küll viis mängu järjest, kuid juba on selge, et voor enne lõppu on play-off’i rong läinud. Muidugi jääb veel teoreetiline võimalus, et saapamaal säravalt esinenud eestlase värbab play-off’iks mõni meistriliiga klubi – niimoodi sai seal aastate eest jala ukse vahele Kristjan Kangur.