Õhtulehe sporditoimetus vaatab igal esmaspäeval tagasi möödunud nädala sündmustele ja teeb kiire ettevaate ka tulevikku. Selline on meie 17. aprilli valik.

Läinud nädala pluss | Anett Kontaveit, muidugi! Karjääri jooksul esimest korda WTA turniiri finaali jõudnud Eesti esireket andis Bielis (taas) märku, et temas on ainest tõusta samale tasemele ehk maailma 30 parema sekka, kus Kaia Kanepi mõned aastad tagasi paiknes. Suvised Suure Slämmi turniirid tuleb spordisõbral kalendrisse märkida mitte niisama, vaid sini-must-valge lipukesega!

Läinud nädala miinus | Üksluine Eesti korvpalliliiga play-off. Medalimängud peaksid olema tasavägised nagistamised, kus võitja selgub lõpusekundite närvide mängus, aga senine play-off on kahjuks olnud kõike muud. Kõigis neljas veerandfinaalpaaris on seis 2:0 ja kaheksa mängu keskmine võidumarginaal 18,4 punkti. Kui kahe tugevama ehk BC Kalev/Cramo ja Tartu Ülikooli osalusel peetavad mängud kõrvale jätta, langeb too näitaja kõigest 16,8 punktini.

Alanud nädala ennustus | 7% on tõenäosus, et Tallinna Selver kroonitakse pühapäeval Eesti meistriks. Et nii juhtuks, peab eile esimese finaalmatši võitnud Selver alistama Tartu ka järgmises kolmes matšis. Peame Selverit kahes võõrsil peetavas mängus selgeks autsaideriks (võidušanss 35%) ja kodus kergeks favoriidiks (55%). Kõigi kolme sel nädalal peetava kohtumise võitmine on seega väga ebatõenäoline. Aga täitsa võimatu mittte!