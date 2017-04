Üksluisusest võrkpallijumal publikut siiski säästis – kolmanda geimi alguses pääses Selver 7:0 juhtima, edu enam käest ei andnud ja 25:16 geimivõiduga toodi põnevus mängu tagasi. "Puhtalt (Lincoln) Williamsi serviseeria. Isegi need, mis kätte saime, lahendasime halvasti," kommenteeris Tartu peatreener Oliver Lüütsepp kolmanda geimi ühepoolset algust.

Võrdses neljandas geimis oli tartlastel seisul 24:23 kasutada matšpall, mida aga realiseerida ei õnnestunud ning Selver võitis neljanda geimi 28:26.

"Neljanda geimi lõpus oli see mäng meie endi võtta. Aga siis tuli võiduhirm peale… Iga mees, kes läks servijoone taha, otsustas vea teha. Me ei andnud vastasele võimalustki ise eksida," kahetses Lüütsepp.

Viiendas geimis oli enesekindlusest pakatanud kodumeeskond pooltevahetuseks küll 7:8 kaotussesisus, kuid siis lükati gaas põhja ja tehti Williamsi vägeva serviseeria toel kiire 5:0 spurt, mis murdis Tartu lõplikult. Geim 15:10 ja mäng 3:2 Selverile. "Kannatlikus. Ja ei tekkinud sellist "las minna" olekut pärast kahte geimi," tõi Vassiljev välja peamised võidu võtmed.

"Neljanda geimi lõppu see mäng läks," märkis Lüütsepp. "Siin seerias on vaja neli võitu võtta ja ühe oleme juba ära raisanud. Emotsionaalselt on raske, aga peame sellest üle olema, sest juba kolmapäeval on uus mäng. Tuleb pea külmana hoida ja kindlamat närvi näidata. Igal mehel tuleb natuke rohkem vastutust võtta."