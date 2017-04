Eesti meestekoondise peatreener Igor Tšikinjov ei soovinud täpsustada, milline mure – kas haigus või vigastus? – Novosjolovi Sten Priinitsa võiduga lõppenud turniirilt eemale jättis. "Igal ühel on oma väikesed saladusprobleemid, mistõttu hoiame viit vehklejat valmisolekus, stand by peal," ütleb Tšikinjov.

Enne EMi läheb meeskond välismaale treeninglaagrisse, sest "edasi arenemiseks on vaja kõva rahvusvahelist sparringut". Võimalike sihtkohtade valik väga lai pole, sest paljud riigid teevad enne tiitlivõistlusi oma laagreid, kuna neil on riigisiseselt korralikul tasemel treeningpartnerid. Eestlased on tänavu käinud kaks korda Venemaal, nüüd proovitakse läbi rääkida näiteks Poola, Ungari, Iisraeli või Taaniga.

EMi eel on kavas kaks MK-etappi. Mai lõpus Kolumbias, Bogotas toimuvale mõõduvõtule ei minda kindlasti, sest see toimub kõigest kaks nädalat enne EMi ning enam kui 10 000 km kaugusele lendamine on raske, väsitav ja kallis. Mai keskel Pariisis peetaval MK-etapil osalemine on Tšikinjovi sõnul lahtine.

***