Laupäeva pärastlõunal saabus edukate juunioride MMide järel üle pika aja kodumaale kuldne Kelly Sildaru.

6. aprillil pargisõidus juunioride maailmameistriks tulnud 15aastasele freestyle-suusatajale oli see hooaja viimane võistlus. Edukas punkt heale aastale pakkus rahulolu. "Juba eelmine hooaeg läks väga hästi ning me ei arvanud, et see hooaeg võib sama hästi minna. Oleme väga rahul," sõnas Kelly isa ja treener Tõnis Sildaru.

Väga pikalt aga loorberitele puhkama ei jääda. Pärast väiksest puhkust Eestis hakkab töö jälle peale. "Nädal aega olen Eestis ja reedel sõidan Soome – Levile," sõnas Kelly.

Kuigi suvisel ajal võistlusi pole, siis treenimist see ei takista. "Võistlusi lumel ei ole, aga lund maailmas jätkub. Otsime need kohad üles ja lähme laagrisse. Üldfüüsist saab suvel rohkem teha kui talvel, aga kindlasti ei tohi suusatamist ära unustada," rääkis Tõnis.