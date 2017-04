31. märtsil edestas Londoni Chelsea Inglismaa jalgpalli Premier League’is lähimaid jälitajaid 10 punktiga. Tiitlivõit näis pelgalt vormistamise küsimus. Eilne 0:2 kaotus briljantselt mänginud Manchester Unitedile sulatas edu ainult neljale punktile.

Chelsea on tänavust hooaega suveräänselt valitsenud, sest peatreener Antonio Conte on maksimaalselt hästi ära kasutanud mulluse nurjunud hooaja pärandit – Chelsea ei kvalifitseerunud eurosarja, mis annab võimaluse enamikeks kohtumisteks terve nädala rahulikult ja põhjalikult valmistuda.

Conte on meistertaktik ja säärase edu priske kursiga punktideks konverteerinud. Aga eile ilmnes tõrge – taktikalises plaanis noppis võidu Manchester Unitedi juhendaja Jose Mourinho vaatamata tõigale, et puhkuse asemel pidi tema meeskond alles neljapäeval Belgias Euroopa liiga veerandfinaalis rügama (1:1 viik Brüsseli Anderlechtiga).